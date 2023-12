Alluvione, i contributi. Ora le richieste danni fino al 19 gennaio. Aiuti anche allo sport

Sono trascorsi quasi due mesi dall’alluvione dello scorso 2 novembre, protrattosi fra schiarite e nuove piogge per i tre giorni successivi. E i prossimi giorni saranno decisivi, perlomeno per quanto riguarda l’erogazione di ristori, agevolazioni e contributi in primis per aziende e società sportive maggiormente danneggiate dagli eventi. La Regione Toscana ha innanzitutto prorogato al prossimo 19 gennaio il termine per la presentazione online delle domande di contributo da parte delle imprese colpite dalle alluvioni. E potranno dunque usufruirne anche le aziende di Empoli, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Fucecchio, Montelupo e Vinci, rientranti fra i sessantadue Comuni censiti nel quadro dell’emergenza nazionale. Con la recente approvazione alla Camera della Legge di Conversione del Decreto legge 145/2023 si è chiuso, di fatto, il necessario iter legislativo per avviare le procedure per l’erogazione dei ristori da 100 milioni di euro complessivi in favore delle aziende esportatrici della Toscana (almeno 3% fatturato e anche alla filiera) danneggiate dal maltempo del mese scorso.

Le ditte interessate possono richiedere maggiori informazioni o segnalare le proprie esigenze chiamando il numero verde di Simest (800.020.030) o inviando una mail all’indirizzo [email protected]. Dunque dal 9 gennaio ecco sul portale Simest lo strumento ’Ristoro danni diretti materiali alluvione’, aggiornato ed esteso ai territori della Toscana colpiti dall’alluvione di novembre. Il portale sarà aperto dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì e l’accesso sarà regolato da un meccanismo di coda.

C’è poi un bando regionale da un milione di euro, diretto in maniera più specifica alle aziende agricole, che mette a disposizione un sostegno a copertura degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli distrutti o danneggiati, nonché per ripristinare il potenziale produttivo agricolo e zootecnico dei territori colpiti dall’alluvione. È possibile richiederlo sino alle 13 del prossimo 16 febbraio, utilizzando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’Anagrafe Regionale delle aziende agricole gestita da Artea (e raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it).

C’è anche una misura pensata per le società sportive: la Città Metropolitana di Firenze, con l’approvazione unanime del consiglio dell’ente, aveva stanziato un fondo di 50mila euro per i club sportivi i cui impianti hanno riportato danni a causa del maltempo. E il consigliere con delega allo sport, Nicola Armentano, ha fatto sapere nelle scorse ore che il fondo è stato implementato con ulteriori 30mila euro. La deputata di Forza Italia Erica Mazzetti ha inoltre annunciato lo stanziamento da parte del governo di altri 25 milioni: serviranno per la realizzazione degli interventi necessari e urgenti nelle zone interessate dagli eventi atmosferici in questione.