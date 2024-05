Alluvione, danni per oltre un milione: "Mancano ancora 800mila euro". Il Comune batte cassa con Roma

Circa 434mila euro, suddivisi in quattro interventi. Questo, secondo gli ultimi atti resi noti dal Comune, l’ammontare della somma attualmente riconosciuta dal Governo per quel che riguarda le operazioni urgenti di messa in sicurezza e ripristino che l’ente si è trovato a dover sostenere nelle ore e nei giorni immediatamente successivi all’alluvione del 2 novembre. Considerando che in una delle ultime sedute del consiglio comunale il sindaco Giuseppe Torchia aveva quantificato in 1.200.000 euro la risorse che il Comune di Vinci ha stanziato per le varie opere di somma urgenza post-alluvione, l’amministrazione ha fatto presente come da Roma debbano ancora arrivare poco meno di 800mila euro. Vinci è del resto stato uno dei comuni più colpiti dal violento acquazzone dello scorso autunno. E non solo per quanto riguarda il centro abitato: per quanto concerne le colture dell’Empolese Valdelsa ad esempio, Coldiretti stimava danni che portano ad una perdita generalizzata del raccolto superiore al 35%, con la situazione più critica sotto questo profilo localizzata proproo fra Vinci, Cerreto Guidi, Montelupo e Capraia e Limite.

Il grosso del lavoro sulle frazioni, perlomeno in merito alle opere più impellenti, è stato sostanzialmente completato. In via Sant’Amato, è stato necessario intervenire ad esempio a seguito di una una frana che ostruiva la sede stradale, con gli addetti ai lavori che hanno riscontrato la presenza di materiale sciolto soggetto al rischio di distacco e di caduta sulla strada comunale sottostante (che è l’unica via di accesso alla frazione). Gli operai hanno dovuto lavorare con impegno anche in via San Lorenzo, dove l’acqua ha causato uno smottamento. Ma stando perlomeno ai documenti ufficiali attualmente pubblicati dal Comune, sono quattro i lavori urgenti di messa in pristino la cui "copertura finanziaria è assicurata da finanziamento statale". Dell’elenco in questione fanno parte due interventi in via Sant’Amato (rispettivamente da circa 76mila e 128mila euro) un intervento da più o meno 115mila euro in via Carmignanese e uno dello stesso importo in via San Lorenzo. Il peggio è passato, per quanto a distanza di sette mesi alcune delle cicatrici lasciate dalle violenti piogge siano ancora visibili. Il Comune però, sotto il profilo economico, sta ancora attendendo notizie dalla Capitale.