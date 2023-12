Alloggi introvabili. Cresce la domanda. Troppi edifici vuoti per le manutenzioni

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

Per chi la abita e per chi la cerca, la casa rappresenta molto più di un semplice tetto sulla testa. È il luogo dove si sviluppa il vissuto personale e familiare, dove si costruiscono i ricordi e gli affetti più intimi. Rappresenta il mezzo con il quale emanciparsi da una situazione di disagio (sociale, economico o relazionale) o di momentanea difficoltà, nonché il punto di partenza per riuscire a dare spazio ad altre dimensioni del vivere quotidiano: dal lavoro, alla formazione, fino alle reti sociali. Ecco perchè si parla di diritto alla casa, intendendo il fatto che ognuno dovrebbe avere un alloggio e riparo adeguati. Ma quanto si è fatto e si sta facendo nell’Empolese Valdelsa per cercare di affermare questo diritto?

A fornire una fotografia della condizione abitativa sul territorio regionale, con focus sulle diverse aree, è il recente rapporto (pubblicato a ottobre 2023) ‘Abitare in Toscana’, realizzato dall’Osservatorio sociale e sviluppato dai referenti della Regione Toscana (Settore welfare e innovazione sociale e Settore politiche abitative) e di Anci Toscana. Numeri alla mano, il quadro che ne esce è un mix di luci ed ombre. Se da una parte l’Empolese Valdelsa è una delle aree con la percentuale più alta, pari al 14,4 per cento, di alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica) costruiti dopo l’anno 2000, con valori superiori alla media regionale, che si ferma all’8,4 per cento; dall’altra il territorio dell’Unione ha una percentuale di abitazioni sfitte superiore alla media regionale: si parla dell’11 per cento, contro il 9 per cento al livello toscano. Dei 174 alloggi sfitti, 120 risultano in manutenzione, quindi da sistemare con interventi più o meno consistenti per farli tornare di nuovo abitabili.

Nel frattempo la richiesta di alloggi a canone agevolato non è calato. Nel corso del 2022 sono state presentate in Toscana 20.814 domande per l’accesso alle graduatorie Erp ordinarie comunali e di queste quasi l’85 per cento (17.607) è stato accolto. Nel nostro territorio le domande per alloggi Erp ammesse erano 125 e nel 2022 ci sono state 45 nuove assegnazioni, di cui 9 a famiglie con almeno un componente con disabilità. Ma ciò non basta, perchè a maggio 2023 erano 147 le persone senza fissa dimora nel territorio. Il 60,7 per cento dei nuclei familiari presenti ha un isee inferiore ai 16.500 euro e il 12,8 per cento inferiore ai 3.000 euro. Un altro elemento interessante da rilevare riguarda la crescita delle domande per la Commissione Emergenza abitativa: dalle 205 nel 2020 siamo arrivati alle 255 nel 2022, fino alle circa 30 al mese nell’anno in corso. Tra le misure attivate per sopperire all’emergenza abitativa il 30 per cento ha usufruito del contributo per prevenzione sfratto e il 10 per cento del contributo per l’accesso a nuovo alloggio.

Un altro dato che pone la Toscana come un territorio particolarmente sensibile al tema abitativo è l’investimento che continua ad essere fatto in termini di nuovi alloggi. In tutta la Regione nel 2022 risultavano in costruzione 421 alloggi (nel 2021 erano 293), di cui 84 (ovvero il 20 per cento del totale in costruzione, con punte del 100 per cento nell’Empolese Valdelsa) con prevista disponibilità nel corso del 2023. Il rapporto ‘Abitare in Toscana’ rileva, poi, che nel nostro territorio ci sono state 61 restituzioni di alloggi Erp, di cui tre a seguito di sfratti. In Toscana l’89 per cento degli alloggi Erp è occupato con regolare contratto di locazione, il 9 per cento risulta sfitto e poco più dell’1 per cento è occupato senza titolo o in maniera abusiva, mentre risulta praticamente azzerata la quota di alloggi per la quale lo stato di occupazione non è conosciuto.