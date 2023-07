Allerta caldo a Empoli: Servizi e aiuti del piano dell'Asl Toscana Centro

Un piano operativo per fronteggiare il grande caldo. È quello che ha messo in piedi l’Usl Toscana Centro con l’obiettivo di dare una risposta efficace all’emergenza calore nei territori di competenza – ovvero Empoli, Firenze, Prato e Pistoia –, incentrato sulla rete dell’assistenza sanitaria territoriale, con particolare attenzione all’erogazione di prestazioni domiciliari. Si chiama ’Progetto di intervento per fronteggiare l’emergenza caldo’ e sarà operativo già da lunedì, quando i cittadini potranno rivolgersi direttamente al numero unico dell’emergenza 112, per chiedere aiuto a un team dedicato che potrà disporre l’attivazione delle cure e dell’assistenza a domicilio. Il numero 112, attivo h24, prevederà il servizio dedicato all’emergenza caldo dalle 8 alle ore 20, sette giorni su sette, a cui risponderà il personale appositamente formato. Il team assistenziale è costituito da medici di assistenza primaria e operatori tecnici.

Saranno loro a rispondere e ad attivare i necessari interventi: da una prescrizione medica a una prestazione di carattere sanitario, dall’attivazione dell’assistenza infermieristica domiciliare a quella del medico della continuità assistenziale, fino all’attivazione dell’Acot (Agenzia di continuità ospedale-territorio), del Girot (Gruppo intervento rapido ospedale-territorio) ed eventualmente anche del servizio sociale. In questo modo si potranno dare immediati servizi a domicilio, soprattutto agli anziani e ai più fragili, evitando così il ricorso, anche improprio, al pronto soccorso. Il personale potrà anche dare dei consigli telefonici per le situazioni che non presentino bisogni di carattere sanitario.