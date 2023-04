Sosta selvaggia, saltano gli allenamenti

Empoli, 17 aprile 2023 - Più che una pattinata assomiglia a uno slalom, tra una macchina e l’altra. Sì, perché gli allenamenti dell’Hockey Empoli sono diventati quasi un incubo. La colpa è tutta degli automobilisti indisciplinati e della sosta selvaggia nel parcheggio lungo viale delle Olimpiadi, davanti al Pala Aramini. La protesta arriva dal settore pattinaggio della società empolese che denuncia: "Quasi sempre, nonostante precisa ordinanza di divieto di sosta istituito proprio per lasciare lo spazio agli sportivi, il parcheggio è occupato dalle automobili, in barba ai divieti". Il parcheggio, fa sapere l’Hockey Empoli, "è ormai l’unica area per allenarsi all’aperto, in attesa di uno spazio più sicuro per il quale temiamo ci vorranno tempi biblici" e quindi riveste un’importanza fondamentale. Peccato che sia sempre tempestato di auto in divieto di sosta. La goccia che ha fatto traboccare il vaso venerdì scorso: "Ben 25 auto occupavano il piazzale – si sfoga l’Hockey Empoli –. L’ordinanza prevede anche la rimozione forzata, ma i cartelli indicano solo il divieto di sosta, per cui i vigili hanno le mani legate, e non possono rimuovere le auto che trasgrediscono". Gli allenamenti sono costretti a saltare e il malumore cresce. "Possibile che persino gli agonisti, che si stanno preparandoper i campionati nazionali, siano costretti a saltare gli allenamenti? Eppure non chiediamo tanto, basta che vengano fatti rispettare i divieti".