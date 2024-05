Alleanza assicurazioni cerca due nuovi consulenti

Alleanza Assicurazioni sede di Castelfiorentino ricerca per ampliamento organico consulenti assicurativi/e. Sono due i posti disponibili. Le figure si occuperanno delle attività di consulenza nelle linee di bisogno finanziario-assicurativo: investimenti, risparmio, previdenza, protezione. Prevista assegnazione di un portafoglio clienti, affiancamento e inserimento in un team di professionisti. Per accedere alla posizione è richiesto un diploma di scuola superiore. Non è necessaria esperienza nella mansione. Offerto contratto di collaborazione coordinata e continuativa, full time. È richiesta patente B e mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. Completano il profilo ottime capacità di gestione del tempo, doti relazionali e comunicative, capacità organizzative. Per candidarsi, inviare il proprio c.v. a [email protected], indirizzato a David Fioretti, entro il 17 giugno.