Allarme truffe online I casi sono in aumento Basta un semplice clic per cadere in trappola

In un mondo virtuale, fatto di identità virtuali e di soldi virtuali, non potevano che trasformarsi anche i reati, anch’essi oramai virtuali, ma con effetti ben concreti sulla realtà. Di cosa parliamo? Di criminali che agiscono sul web, che sfruttano le loro competenze tecnologiche per ingannare, truffare e altro ancora. Le trappole, si sa, sono praticamente infinite: nella vita reale, come in quella vistuale – ormai due mondi quasi senza soluzione di continuità – ci sono i malviventi. E quando operano on line rubano.

Rubano anche profili social. Ma perchè? Un modo in cui gli hacker – si apprende, – lucrano sui dati rubati, tra altri aspetti, è rivenderli in massa ad altri criminali nel dark web. I compratori, a loro volta, possono usare questi dati per i propri scopi illeciti. Le credenziali rubate possono essere utilizzate per diversi scopi, ad esempio per entrare negli account delle vittime, utilizzare servizi in modo abusivo, inviare email con richieste di denaro o link di phishing, inviare malware o ransomware, allo scopo di estorcere o rubare denaro. Sono milioni in tutto il mondo le persone che sono alle prese con il problema dell’identità rubata sui social. Moltissimi i casi anche nella nostra zona. Alcuni recentemente, nei giorni scorsi. Gli hacker, per appropriarsi degli account, utilizzano diverse modalità di phishing, tra cui l’invio di link sospetti tramite profili di nostri contatti (già hackerati) che invitano a votare in concorsi in rete. E gli ultimi fatti sono proprio avvenuti in questo caso: cadere nella trappora è facile. Basta una distrazione, è sufficente fidarsi di un messaggio senza aver apporfondito bene da chi arriva ed è fatta. Nei giorni scorsi un cittadino della zona ha subito l’hackeraggio del profilo Istagram da un soggetto che si è presentato con un cognome a lui familiare: i due hanno conversato un po’ e dopo, l’hacker chiedendo l’invio di un link ha portato a compimento il crimine. Pochi minuti e il profilo è diventato suo e ha iniziato a inondare i contatti di proposte di investimento tramite bitcoin.

Recupere il proprio profilo e riavere tutto quanto vi è contenuto (foto di famiglia, delle vacanze, degli amici, momenti di vista privata) è un’impresa titanica, che richiede tantissimi tentativi, giorni e giorni, manovre neanche semplici da effettuare seguendo i percorsi previsti in rete. E non è detto (anzi è difficile) di riuscirci. Del resto oggi è dalla rete che avvengono grandi insidie. Basti pensare alle truffe romantiche con le storie del finto innamorato. Anche in zona ci sono state vittime. L’obiettivo è sempre lo stesso: "spremere fino all’ultimo centesimo le vittime".

Cominciano con un messaggio ed è solo l’inizio di un una vera e propria caccia. Per cercare di non farsi raggirare, bisogna non accettare nulla di cui non si è assolutamente certi della legittimità, rifiutare offerte non richieste, non cliccare su collegamenti provenienti da fonti sconosciute, non fornire la propria password o dati bancari e respingere consigli o aiuti non richiesti. E comunque dopo aver segnalato il problema al social in modo che proceda a bloccare il profilo hackerato, conviene recarsi dalle autorità per sporgere denuncia: quello che è stato commesso è un reato in piena regola.

Carlo Baroni