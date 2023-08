Allarme siccità in Padule I livelli ora sono critici Aumentano i controlli

L’ondata di calore soffoca la Toscana e il territorio con picchi di oltre 42 gradi. Un’ondata di caldo che era stata annunciata potenzialmente storica per diverse zone e così puntualmente è stato. Tant’è che dal primo agosto – con l’unica eccezione del giorno 7 – è in vigore il divieto di attingimento delle acque del Padule che continuano ad abbassarsi di giorno in giorno. I livelli negli ultimi giorni hanno raggiunto 0,07 metri, la metà del livello registrato il primo agosto. E, per le valutazioni, conviene anche ricordare che l’estate – ovvero a giugno – era iniziata con il livello dell’acqua a 0,25 metri.

Da qui la misura del divieto di attingimento che scatta ogni volta che viene comunicato dal Consorzio 4 Basso Valdarno il superamento della soglia di preallarme relativa alla portata delle acque del Padule di Fucecchio (quando cioè il livello del Canale Usciana è inferiore alla soglia fissata a livello di 15 centimetri misurato al Ponte di Cavallaia).

La sospensione delle licenze di attingimento – ricordiamo – come prescritto nelle autorizzazioni rilasciate dal Circondario Empolese Valdelsa è valida fino a nuova comunicazione da parte del Consorzio riguardante il rientro nei limiti di portata minimi per la vita della fauna ittica.

In questo periodo – viene sottolineato – il Comune intensificherà ancora le azioni di vigilanza, tramite la polizia municipale e le altre forze di polizia per individuare i prelievi abusivi delle acque del Padule di Fucecchio. In base al protocollo d’intesa non possono, inoltre, essere effettuati prelevamenti dalle acque ai fini degli appostamenti di caccia fino a che il livello delle acque non abbia raggiunto il +0,25. Con i livelli registrati in questi giorni sono in forte difficoltà flora e fauna dell’importante area umida.

Nei mesi scorsi anche il consorzio di bonifica ha messo in cantiere opere per contrastare i periodi di siccità in campo ambientale, prevedendo interventi nel Padule di Fucecchio nelle riserve naturali di proprietà pubblica ’Righetti’ e ’Morette’ e sull’invaso del ’Coccio’. Il bacino in questi giorni – anche se dalle previsioni sono in arrivo delle precipitazioni anche intense la prossima settimana – è molto al di sotto della soglia critica e la situazione è attentamente monitorata.

Carlo Baroni