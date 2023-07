Allarme per il degrado e l’incuria Via Valdorme sempre più a rischio

Erba alta che disturba la visuale degli automobilisti, ma anche mattoni che si sgretolano e cadono da uno dei monumenti più antichi della città. Frammenti di degrado che interessano Empoli e, almeno in parte, il Comune di Montespertoli, sebbene la strada non sia di competenza né dell’una né dell’altra amministrazione. Ma andiamo con ordine e partiamo proprio da porta Pisana, da cui nei giorni scorsi si sarebbero staccati dei pezzi di mattoni. Le immagini sono state pubblicate sui social e sono state rapidamente commentate da diversi cittadini preoccupati. Non è la prima volta che succede, tant’è che il manufatto – che rappresenta uno dei tanti segmenti delle mura della città ancora in piedi – è stato più volte messo in sicurezza, ma lo stato di degrado in cui versa continua a far discutere.

Il restauro e il consolidamento di porta Pisana con la pavimentazione e la riqualificazione della zona di via Lavagnini-via Del Papa fanno parte di un ampio progetto inserito all’interno dell’ultimo piano triennale dei lavori pubblici, per un costo complessivo di poco inferiore ai 4 milioni di euro. L’invito è ovviamente a fare in fretta, perché la porta sta letteralmente cadendo a pezzi.

E poi c’è la questione erba alta, tornata inevitabilmente d’attualità con il caldo di questi giorni che ha fatto seguito alle abbondanti piogge di maggio e giugno. I problemi principali segnalati dalla cittadinanza sembrano riguardare via Valdorme, quella che da Empoli passa per la frazione di Pozzale e si collega a Martignana, a metà con il Comune di Montespertoli. Gli arbusti e le erbacce stanno invadendo non soltanto il ciglio della strada, ma anche parte della carreggiata, tanto da limitare in alcuni punti la visibilità e la viabilità. I rischi maggiori ce li ha chi dalle strade secondarie cerca di immettersi in quella principale, dove la velocità massima indicata è di 70 chilometri orari, ma dove non è raro imbattersi in mezzi che superano anche i 100 all’ora. La strada è inoltra trafficata da camion e mezzi pesanti e perciò risulta ancora più pericolosa del normale. Numerosi appelli sono stati lanciati nei giorni scorsi, ma gli interventi si fanno ancora attendere e così l’erba continua a crescere. La vegetazione infestante è presente anche nella zona del cimitero di via Dei Cappuccini, da dove sono arrivate altre proteste. L’invito è a provvedere al più presto allo sfalcio, cosa che in passato avveniva saltuariamente, ma che ad oggi non è ancora stato effettuato.

