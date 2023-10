Allarme per il degrado: "Basta sporco nei giardini"

I gruppi sui social dedicati a raccogliere consigli e umori di una comunità sono a volte vetrina di gesti di solidarietà e a volte servono a segnalare piccoli, e nemmeno tanto piccoli, disagi che rovinano le giornate di chi li vive. Durante lo scorso week-end, alcuni episodi deprecabili si sono verificati nella città della ceramica che sono stati segnalati sul gruppo “Sos Montelupo“ e che, seppure svoltisi con modalità molto diverse fra loro e in luoghi diversi, si possono ricondurre sotto il largo ombrello di quei gesti che hanno come risultato finale di creare degrado o danneggiare le proprietà altrui. Tornando allo scorso week-end, a segnalare un amaro inizio di settimana è stata D.P. che ha scritto in un post: "Stamattina il meccanico mi ha confermato che la mia ruota dell’auto è stata proprio tagliata volontariamente, no chiodi, no marciapiedi, no vetri per strada. Un soggetto si è tolto del tempo dalla sua vita, del tempo per pensare ai fatti suoi, per pensare ai miei. Bene, io ti dico che quasi ho rischiato un incidente, ma tu lì per lì non ci hai pensato, vero?". A corredo del suo post, un’eloquente immagine dello pneumatico. Foto a documentare la sporcizia abbandonata dopo un bivacco notturno sulla panchina in piazza dell’Orcio a San Miniatello, le ha messe P.M., che ha concluso così la sua protesta: "Ai ragazzi che ieri sera erano tranquillamente a fumare... sulla panchina nel giardino a Samminiatello in piazza dell’Orcio vorrei tanto dire: fumate pure... se proprio vi piace, ma per lo meno non lasciate questo schifo".

Episodio che l’assessore alle politiche giovanili Simone Londi ha commentato dicendo che non bisogna mai banalizzare e che è innegabile come “Dopo il Covid ci sia stato un aumento di questi episodi, spesso espressione di un disagio giovanile più profondo. La nostra comunità ha una qualità della vita sociale abbastanza buona e le persone hanno una soglia di attenzione giustamente molto alta nei confronti della mancanza di rispetto dell’ambiente". Dopo aver ricordato che il Comune ha da poco riaperto il Centro giovani così da dare ai ragazzi uno spazio in cui ritrovarsi, l’assessore Simone Londi ha aggiunto che per quanto riguarda i vandalismi “sono stati potenziati i controlli serali da parte delle forze dell’ordine anche con funzione di deterrente per chi non vuole rispettare la proprietà altrui".