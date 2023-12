Allarme nuovi poveri. Le parole di don Guido: "Bisogno crescente. La comunità sa reagire"

È stato insignito del Sant’Andrea d’Oro. Don Guido Engels, proposto della Collegiata - che nel 2023 ha festeggiato i cinquant’anni di sacerdozio - ci racconta il Natale empolese, fatto di sfide nuove ma anche di povertà. Di ostacoli e prospettive.

Don Guido, che Natale sarà?

"Un Natale all’insegna della tradizione. Sto girando molte case, non ce n’è una dove non sia presente il presepe, o almeno l’albero. C’è bisogno di punti di riferimento, mancano i modelli. Sarà la festa della riscoperta, anche sentimentale, del senso della nascita di Gesù. Un Natale per fare i conti con la propria vita, fare una revisione. Cosa sto facendo per me? E per gli altri? Le feste ci interrogano".

Cosa c’è sotto l’albero delle famiglie empolesi?

"Il desiderio di vivere queste festività insieme, nonostante le difficoltà e le sofferenze di fronte a un mondo che ci promette inganni e false illusioni".

In che senso?

"Siamo a una svolta, il mondo che abbiamo davanti sta crollando, ci manda messaggi contraddittori; ci propongono diritti e futuro, ma non c’è né l’uno né l’altro. Non ci viene data la possibilità di metterli in pratica. La società promette e non mantiene. Si parla di diritto al lavoro, alla casa, all’indipendenza. Ma chi guadagna 1200 euro al mese e non ha accesso neppure a un affitto, si sente preso in giro. Questo ha cambiato anche il concetto di povertà".

Ovvero…

"Il povero oggi è agguerrito. Abbiamo un’idea romantica del bisognoso, basta venire alla Caritas per cambiare opinione. E’ ferito nel suo orgoglio, è infuriato. Che sia un senza tetto o che un tetto sopra la testa magari lo abbia, non ha bisogno della buona volontà ma dei fatti. È depresso, si sente truffato".

Ne risentono anche le iniziative solidali come il pranzo alla Caritas?

"Esatto. Se ne fa una questione di dignità. Chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena non accetta l’invito di un ristorante che magari per Natale sceglie di donare un pasto. Sono cambiati i tempi. Un gesto del genere oggi viene letto come un’occasione per farsi pubblicità. Eppure sono tanti i ristoratori che si mettono a disposizione, in buona fede. Noi passiamo parola, ma non ci sono adesioni. Il bisogno c’è ma è quotidiano e va ben oltre".

Quindi niente pranzo quest’anno?

"Non apriremo le porte in via straordinaria, ma continueremo a fare quello che facciamo tutti i giorni, stando vicini alle persone che già sono inserite nel tessuto associativo".

Cosa salva della sua comunità?

"Gli empolesi hanno dimostrato di voler partecipare. Nelle varie scelte, sia sociali, che economiche, legate alla città. Un desiderio che si è tradotto in una reale partecipazione. Ci si vuole far carico dei problemi delle persone. Prendiamo la violenza di genere, che ha macchiato anche il nostro territorio. Non c’è stata indifferenza, in tanti sono scesi in piazza. Queste reazioni sono belle e importanti".

Ylenia Cecchetti