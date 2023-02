Allarme nel Padule Visitatori molesti disturbano i fenicotteri

Sono giorni di spettacolo eccezionale grazie ai fenicotteri rosa. Ma il Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio ha segnalato la presenza di visitatori molesti che infastidiscono i fenicotteri che in questo periodo si sono fermati nella zona umida. Lo fa sapere spiegando in una nota come in questi giorni varie persone avrebbero superato le aree delimitate, rincorrendo gli animali utilizzando anche dei droni per filmarli, anche se il sorvolo è vietato. "Così facendo - spiega la presidente Simona Rossetti - si manca di rispetto anche ai proprietari che non sono affatto contenti di vedere i propri terreni invasi da decine e decine di persone, spesso con cani sciolti che costituiscono un ulteriore disturbo per gli animali". Per quanto riguarda la presenza di fenicotteri nel Padule, i tecnici del centro coadiuvati da quelli dell’Ispra sono riusciti a identificare le provenienze degli uccelli tramite gli anelli che sono stati applicati. I volatili, in particolare, sono arrivati dalle Saline di Comacchio, ma anche dalla Francia e dall’Andalusia.