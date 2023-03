Allarme dispersione scolastica "Il fenomeno è in crescita Con impatti anche sul territorio"

La solitudine di molti ragazzi. Il finto sentirsi nel mondo solo tramite i social. L’abbandono di ogni prospettiva. Durante il Sinodo, che riguarda anche le parrocchie di Vinci e del Limitese, la Diocesi di Pistoia ha affrontato a tu per tu i temi della scuola. Sono stati una sessantina i dirigenti e i professori provenienti da tutto il territorio diocesano che hanno raccolto l’invito dell’incontro sinodale che il Vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, ha voluto dedicare al mondo scolastico. I prossimi appuntamenti, previsti nelle prossime settimane, saranno rivolti alla sanità e alla cultura. Tra le criticità emerse nell’incontro presso l’aula magna del Seminario, la mancanza di luoghi ricreativi extrascolastici, la solitudine - sempre più percepita anche dal corpo insegnante - "dei ragazzi davanti all’utilizzo dei social, un crescente lassismo da parte delle famiglie nel cercare di sostenere i ragazzi; ma anche una anamnesi lucida della necessità di ripensare e ri-centrare la scuola, rendendola non più un qualcosa di grigio, malandato e triste, ma appetibile tanto da conquistare gli interessi delle studentesse e degli studenti".

"La Chiesa di Pistoia - sottolinea il Vescovo Tardelli - si mette in ascolto e a disposizione di queste realtà, con un messaggio: è necessario supportare il corpo insegnante che è un mestiere speciale, ancor di più dopo la pandemia, si è ritrovato a gestire nuove e maggiori difficoltà nella sfida educativa dei nostri ragazzi, vedendosi spesso non riconosciuto questo ruolo così importante".

E ancora: "Nelle prossime settimane, proprio per fotografare in modo più dettagliato la situazione di criticità del mondo scolastico - sottolinea il responsabile dell’Ufficio pastorale scolastico della Diocesi di Pistoia, Edoardo Baroncelli - l’Ufficio pastorale scolastico condividerà con gli istituti del territorio uno studio sulla dispersione scolastica giovanile, fenomeno che, sulla base dei primi dati elaborati, risulta sempre più presente ed impattante anche sui nostri territori". Il Sinodo in fase d’avvio si sta configurando sempre di più, anche per Vinci, Capraia e Limite, evento epocale per i tanti temi che affronta.

Andrea Ciappi