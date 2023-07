Allarme degrado nel Piangrande

La denuncia corre sui pedali e porta la firma della Fiab Valdelsa Ciclabile, i cui affiliati nelle gite in bicicletta sul territorio si imbattono spesso in situazioni di assoluta inciviltà. L’ultima è quella ’fotografata’ in località Piangrande, tra i comuni di Castelfiorentino e Certaldo. Accanto ad vecchio rudere abbandonato, ma ben visibile sulla strada, sono stati accumulati rifiuti di ogni genere: sacchi neri pieni di scarti tessili, di materiale plastico e anche di scatole di medicinali. Una vera e propria discarica a cielo aperto in una delle zone più belle e panoramiche delle campagne valdelsane, frequentata da molti ciclisti. "Siamo a cinquecento metri in linea d’aria dal Castello di Oliveto – sottolinea uno dei referenti della sede locale della Federazione italiana amici della bicicletta – Questi sacchi e rifiuti sono qui da tanto tempo, sotto gli occhi di tutti, ciclisti e automobilisti. È possibile ripulire la zona? Purtroppo è solo uno dei tanti abbandoni che rileviamo in giro per le nostre bellissime campagne, ma intanto iniziamo a rimuoverne qualcuno perché sono immagini indecorose, anche per i numerosi turisti che vengono a visitare i nostri territori".