Allarme abbandono rifiuti. La lotta continua a colpi di multe e indagini penali

Da via Rozzalupi a via del Giglio, in pieno centro storico, alla periferia di via Senese Romana a Brusciana. La mappa del degrado – ma soprattutto dell’inciviltà – non risparmia neppure le frazioni empolesi. A parlare sono i numeri riguardanti gli abbandoni dei rifiuti sul territorio. Secondo il report diffuso da Alia Servizi Ambientali SpA, nell’ultimo mese del 2023 sono stati effettuati trentasette controlli e settantasei ispezioni. Insomma, non sono andati di certo in vacanza a dicembre gli ispettori ambientali che hanno emesso due sanzioni, per un valore di 270 euro. Le attività di controllo per contrastare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti hanno coinvolto anche la polizia municipale dell’Unione dei Comuni e, al lavoro certosino degli ispettori ambientali di Alia, si è aggiunto quello dell’Ufficio ambiente del Comune di Empoli, che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini anche a dicembre e che ha avuto un gran da fare proprio durante il mese delle festività natalizie. Quella scesa in campo è una vera e propria task force con duplice scopo: da una parte pizzicare i furbetti e gli incivili e dall’altra tutelare l’ambiente che ci circonda. Nello stesso periodo, congiuntamente ad Alia gli agenti di polizia municipale hanno eseguito alcune verifiche culminate con sei verbali (di 100 euro ciascuno) per aver violato il regolamento rurale per i terreni incolti. Due indagini penali per abbandono rifiuti sono invece ancora in corso. Segno che chi ha sgarrato, non l’ha fatta franca.

"Nell’ultimo mese dell’anno che si è appena chiuso – ha commentato l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, riflettendo sul report diffuso ieri attraverso l’amministrazione comunale appunto – i numeri ci fotografano ancora comportamenti non rispettosi della propria città. Sappiamo bene che c’è ancora molto da fare. L’auspicio è quello di raggiungere con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, una riduzione più consistente degli abbandoni nella nostra città, dal centro alle frazioni". Nel mirino degli ispettori stavolta sono finite le zone sensibili di via Rozzalupi, via del Giglio e via Senese Romana, ma la mappatura prosegue, considerando le segnalazioni che cadono a pioggia.

red.emp.