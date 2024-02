Allacciamenti acqua. Chiusa una strada

Da ieri sono cominciati i lavori di allacciamenti dell’acqua del quartiere di nuova costruzione di Poggio Galli, sul crinale tra Virginio ed Elsa. Siamo alla periferia sud di Montespertoli. Per questo motivo, è stato chiuso al traffico il tratto interno di via Lucardese, senza sfondo, che collega la strada provinciale fino al serbatoio pensile dell’acquedotto. Il progetto unitario della nuova lottizzazione era stato approvato tre anni fa: risponde completamente - ha fatto sapere il Comune - ai criteri di edilizia sostenibile. Insieme, si sta realizzando il primo tratto del percorso ciclopedonale che collegherà Montespertoli al Museo della Vite e del Vino I Lecci, in fase di restauro: un insieme panoramico con panchine, nuova illuminazione e parcheggi pubblici.