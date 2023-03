Alla scoperta di Irlanda e Spagna Studenti cittadini del mondo

EMPOLI

Il liceo Virgilio è sempre più aperto a nuove opportunità. Al mondo. E quante emozione e quanti stimoli per gli studenti i protagonisti del progetto Erasmus+ 2022-2027. All’inizio dell’anno scolastico 6 studenti sono partiti per l’Irlanda e la Spagna dove rimarranno per otto mesi. Inseriti all’interno delle scuole partner, trascorreranno un periodo all’estero. Qui svolgeranno attività didattiche in lingua, perfettamente integrate con il piano di studi del Virgilio. Internazionalizzazione, incremento delle conoscenze linguistiche e culturali relative a paesi dell’Unione Europea, sostenibilità, salvaguardia dell’ambiente, lotta ai cambiamenti climatici e potenziamento delle competenze digitali sono gli obiettivi del progetto.

Da dicembre, è iniziata la mobilità breve, progettata per tutte le classi terze dell’Istituto. Nantes è stata la meta della 3A, lo scorso dicembre mentre dal 12 al 18 febbraio la 3B ha raggiunto Madrid. Gli studenti sono stati accolti all’Istituto Ies Miguel Catalan e hanno svolto le attività del progetto organizzate in collaborazione con la scuola spagnola.

In questi giorni, gli studenti della 3E si trovano a Stainach in Austria. In un paesaggio innevato, molteplici le attività proposte, compresa l’interessante visita alla centrale termoelettrica.

Con l’arrivo della primavera sarà il Virgilio ad accogliere a Empoli tre gruppi diversi di studenti spagnoli. Un programma ricchissimo di incontri che toccherà tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio del prossimo anche Barcellona e la Germania.

"L’Eramsu+ è dunque l’occasione – commenta una nota della scuola – per gli studenti dell’Iis Virgilio di spalancare una finestra sul mondo, allargare i propri orizzonti, imparare a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, capire chi sono e chi vogliono essere".