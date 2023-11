Alla scoperta dell’artista Anish Kapoor

EMPOLI

Farà tappa anche al Museo del Vetro di Empoli la presentazione della mostra “Anish Kapoor. Untrue Unreal”, ospitata a Palazzo Strozzi, a Firenze, fino al 4 febbraio. L’appuntamento è per questo pomeriggio a partire dalle 17 con Ludovica Sebregondi e Martino Margheri, rispettivamente curatrice e responsabile dei progetti educativi e public program della Fondazione Palazzo Strozzi. La partecipazione è gratuita, per un massimo di trenta persone. Per cui è obbligatorio effettuare la prenotazione contattando la biblioteca Renato Fucini di Empoli allo 0571 757840.

L’incontro fa parte di un ciclo di presentazioni che toccheranno cinque biblioteche del Comune di Firenze e sei biblioteche della Città Metropolitana, per raccontare la carriera del grande artista inglese e le sue opere più significative. A Empoli, come detto, l’iniziativa in programma si terrà nelle sale del Museo del Vetro in via Ridolfi. Curata da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, la mostra presenta installazioni monumentali, ambienti intimi e forme stimolanti che daranno vita a un dialogo originale e accattivante tra l’arte di Anish Kapoor e l’architettura e il pubblico di Palazzo Strozzi. Tra queste anche una nuova opera in scala architettonica concepita appositamente per il cortile rinascimentale di Palazzo Strozzi.