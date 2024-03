Alla scoperta della fauna selvatica

EMPOLI

Binocolo alla mano e una bella sorpresa al termine della mattinata. Domenica, dalle 9, è in programma nell’area naturale protetta Arnovecchio una visita guidata, a ingresso libero ma con prenotazione, in occasione della “Giornata mondiale della fauna selvatica”. La visita consentirà, grazie agli osservatori faunistici disposti lungo il percorso, di vedere e imparare a riconoscere le specie di uccelli presenti nel laghetto, illustrate da una esperta guida ambientale. Al termine della visita (intorno alle 11) è prevista una piccola liberazione di uccelli curati dal Cetras - Centro toscano recupero avifauna selvatica di Empoli, che ha come fine il recupero e la reintroduzione in natura di avifauna selvatica in difficoltà. Poi i partecipanti potranno trattenersi nell’oasi come ogni domenica fino alle 12. Per prenotarsi contattare Legambiente Empolese-Valdelsa, inviando una email a [email protected], con un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Con questa ‘Giornata’ si ricorda la firma della Convenzione di Washington nel 1973, conosciuta anche come Cites, che ha la finalità di regolamentare, monitorare e vietare il commercio di specie vegetali e animali a rischio di estinzione nonché i loro prodotti e derivati. Nel mese di marzo l’area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio (15-18) e la domenica mattina (9-12).