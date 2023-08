Alla scoperta del Mosaico romano a Montelupo Fiorentino: storia e divertimento al Museo Archeologico

MONTELUPO FIORENTINO

Il Mosaico romano sarà il protagonista del nuovo appuntamento promosso venerdì, a partire dalle ore 16, presso il Museo Archeologico di Montelupo, in via Santa Lucia 33. Si tratta di un laboratorio per ragazzi dedicato all’archeologia e alla scoperta della tecnica del mosaico, utilizzata fin dall’antichità per realizzare pavimentazioni e rivestimenti parietali. Gli antichi romani furono tra i più grandi estimatori di questa forma d’arte e, attraverso le scoperte archeologiche del nostro territorio, i partecipanti potranno scoprire che anche a due passi dalle loro case si nascondono bellissimi mosaici di età romana. I bambini potranno usare tesserine di tanti materiali e colori diversi per riprodurre una piccola opera d’arte musiva da portare a casa. L’attività è rivolta a bambine e bambini dai sei ai dieci anni, per un numero massimo di dieci partecipanti. Per questo è obbligatoria la prenotazione, da effettuare entro le ore 13 di giovedì chiamando o inviando un messaggio whatsapp al numero di telefono 339 4666461.