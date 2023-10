Alla Pubblica assistenza i test gratuiti per prevenire l’epatite C

La Pubblica assistenza di Fucecchio aderisce alla campagna promossa dalla Regione Toscana ’TestiamoCi’, lo screening gratuito per l’epatite C che può essere effettuato dai cittadini in età compresa tra i 34 e i 54 anni. Il test ’pungidito’ si esegue rapidamente, il campione di sangue viene analizzato in tempo reale e il risultato è comunicato in pochi minuti. I test si eseguono a Fucecchio nella sede dell’associazione in via Ugo Foscolo 22, senza necessità di prenotazione, nei seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 12,30, martedì dalle 16 alle 18,30, mercoledì dalle 9 alle 12,30 e il sabato dalle 9 alle 11. L’epatite C è un’infezione del fegato causata da un virus trasmesso mediante contatto con sangue infetto. E’ un’infezione pericolosa perché la malattia spesso decorre senza sintomi per anni ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi. Se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate.