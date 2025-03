Ales pubblica sedici bandi. Focus su Pisa e Grosseto

Sono 16 i bandi attivi pubblicati da Ales, la società in house del ministero della Cultura, alcuni dei quali riguardano anche la Toscana. In particolare, per le sedi di Pisa e Grosseto si cerca un addetto alla progettazione e rendicontazione di opere pubbliche, con laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria edile-architettura o architettura.

A Firenze è aperta una posizione per un addetto al supporto amministrativo gare e appalti, mentre a Grosseto si ricerca un operatore amministrativo contabilità e bilancio, per il quale è richiesta una laurea magistrale, o di vecchio ordinamento, in economia.

I contratti offerti sono a tempo determinato, con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato. Per tutti i profili è richiesta un’esperienza minima lavorativa di 24 mesi. La scadenza dei bandi è fissata per il 19 marzo 2025. Maggiori informazioni e candidature sul sito job.ales-spa.com.