Alè! Opera buffa Musica e risate con Cassi e Brizzi

Maria Cassi e Leonardo Brizzi saranno ospiti giovedì alle 21 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, dove porteranno in scena il loro spettacolo "Alè! Opera buffa", una produzione firmata dalla compagnia Maria Cassi. Alè! Incitazione, curiosità… che altro? Risate. Riecco Aringa e Verdurini insieme, storico duo di trentennale esperienza. Musica, comicità che arriva dal profondo e che profondamente fa ridere, emozionare e talvolta anche commuovere. Perché la comicità è una cosa seria, molto seria, se fatta con talento e professionalità, energia e rigore: quello che in questi anni gli ex Aringa e Verdurini, alias Maria Cassi e Leonardo Brizzi, hanno continuato a portare avanti, sempre credendo fermamente nell’importanza del buon teatro e della buona musica. "Alè! Opera buffa" è una sorta di piccolo "musical" dove si scherza attraverso personaggi, gag musicali, tormentoni, tic umani e non, passando attraverso arrangiamenti musicali che vanno dal jazz alla musica classica e popolare. Poche parole, ma come da solida tradizione di Maria Cassi in questo caso coadiuvata dalla musica del Maestro Brizzi, si gioca con la capacità di farsi intendere e divertire da un pubblico internazionale e di ogni età. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0571 8162983758 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected], oppure contattando lo stesso Teatro del Popolo telefonando allo 0571 633482 o inviando una email a [email protected] Nata a Fiesole, Maria Cassi ha iniziato ad esibirsi da piccola quando faceva il verso ai parenti e metteva su numeri comici per i compagni delle elementari. Tutti ridevano come matti, come succede oggi ogni volta che sale sui più importanti palcoscenici internazionali. Musicista dalla formazione classica e jazz, raffinato e colto, Leonardo Brizzi è al tempo stesso dotato di un forte senso teatrale e umoristico, che lo colloca tra i capiscuola e fondatori del filone della musica in scena, nel teatro comico. Una scuola che ha "teatralizzato la musica", rendendo i musicisti dei veri e propri attori, protagonisti di comicità. Prossimo appuntamento il 29 marzo con "Tre uomini e una culla" di Coline Serreau con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana.