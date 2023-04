Alcuni studenti della Busoni a St Georgen

Dal 5 al 10 marzo, 34 alunni delle classi terze della scuola Busoni, che si sono distinti per merito e comportamento, hanno partecipato allo scambio culturale con la città austriaca di St. Georgen. Gli alunni sono stati accompagnati dalle docenti Neri, Montermini e Colosi.

St. Georgen è gemellata con il Comune di Empoli. Gli alunni sono stati ospitati da famiglie austriache di cui hanno assaporato usi e costumi. Diverse le esperienze che hanno vissuto: le attività nella scuola e la visita al campo di Mauthausen. Una passeggiata per Vienna e lo sport sulla neve. Ciò che più ha colpito l’attenzione dei ragazzi è stata la cura per l’ambiente e le scuole attrezzate per l’attività motoria e l’informatica, con spazi dedicati alla socializzazione.

"Ci portiamo a casa il piacere di aver conosciuto nuovi amici che ospiteremo qui ad Empoli a maggio e di aver praticato le diverse lingue che studiamo a scuola. Conoscere altri Paesi europei favorisce un clima di pace, arricchisce il nostro bagaglio culturale e abbatte il pregiudizio", dicono i nostri compagni di scuola che hanno partecipato all’esperienza in Austria.