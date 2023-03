Alcuni esempi virtuosi… ma non basta

In città del nord Europa come ad esempio Copenaghen e Amsterdam, la maggior parte della popolazione viaggia in bicicletta su vere e proprie autostrade ciclabili; Stoccolma è stata più volte premiata come "Capitale verde europea" e ha come obiettivo quello di liberarsi dall’uso dei combustibili fossili entro il 2050. Anche Milano, in realtà, negli ultimi anni ha compiuto numerosi passi in avanti tant’è che nel 2019 è stata considerata una delle smart cities per eccellenza grazie agli investimenti sulla mobilità sostenibile, sulla trasformazione digitale sugli edifici di nuova generazione come il Bosco Verticale, un nuovo tipo di architettura che pone al centro l’uomo in rapporto con le altre specie viventi.

E’ formato da due torri alte 80 e 112 metri, che ospitano circa 800 alberi con una vegetazione equivalente a quella di 30.000 metri quadrati di bosco concentrata su 3.000 metri quadrati di superficie urbana. Ci auguriamo che progetti del genere in un lasso di tempo relativamente breve diventino la norma e non l’eccezione affinché questi tipi di strutture possano diventare accessibili al maggior numero di persone possibile e non soltanto a una cerchia piuttosto ristretta di popolazione.