"Alcuni difetti cardiaci non si vedono La buona prassi? Controlli annuali"

"La cosa più importante è non farsi prendere dal panico. Perché le morti improvvise, purtroppo, capitano anche tra i più giovani". Quando di mezzo c’è una vita stroncata a 17 anni, la prima domanda che viene da porsi è: perché? Ma una risposta, specialmente quando si parla di problemi cardiaci, spesso non c’è. "Sono tragedie che sconvolgono – dice il dottor Iacopo Periti, medico di famiglia – perché fortunatamente nel nostro mondo la mortalità giovanile è quasi dimenticata. Quando muore una persona molto giovane ci coglie sempre di sorpresa, ma purtroppo esiste la morte cardiaca improvvisa. Non voglio e non posso fare ipotesi su questo caso perché non ho accesso alla documentazione, ma se pensiamo a casi come quello di Davide Astori vediamo che queste cose sono possibili". Purtroppo, anche in presenza di possibili difetti o malformazioni che possono generare eventi di questo genere, non sempre la medicina è in grado di scoprirle. "Con un elettrocardiogramma a riposo certe malformazioni non si vedono, spesso neanche sotto sforzo. A volte queste diagnosi si fanno a ritroso, magari si scopre che altri familiari le avevano e allora si trova una spiegazione quando ormai è tardi. E’ ovvio – dice Periti – che controlli a tappeto non si possono fare. Finchè c’era il servizio di leva si faceva un check-up a tutti i ragazzi maschi a 18 anni, mentre adesso questo non si fa più".

Vietato farsi prendere dal panico, anche se un controllo medico in più non è mai sbagliato. "Se ci sono stati casi simili in famiglia è bene farlo – prosegue il dottore – ma se questo non succede allora è difficile pensare a questo tipo di screening. Purtroppo non c’è prevenzione cardiologica in grado di diagnosticare tutto. L’unica cosa che mi viene da pensare è che i pediatri fanno la visita annuale, quindi potrebbe essere una buona prassi proseguire anche dopo. Oppure, anche solo per andare in palestra, sottoporsi ad un elettrocardiogramma".

