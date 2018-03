Empoli, 23 marzo 2018 - E' stata solo una questione di centimetri. A fare la differenza, mercoledì sera poco prima delle 20, in piazza don Minzoni a Empoli, sono stati loro. Sul sedile di una delle due auto schiacciate dal tronco del grosso tiglio, sedeva una donna. Stava aspettando che un’altra giovane salisse sull’auto. "Lei era in macchina, io ero appena scesa. E’ stata una scena da paura", racconta la ragazza. In mano, stringe una scatola: all’interno un uccellino precipitato sull’asfalto, insieme a rami e tronco. Nessuno si è fatto male, le due auto, parcheggiate accanto alle rastrelliere delle biciclette, sono uscite malconce da quell’incontro ‘ravvicinato’ e imprevisto. Un miracolo, in pratica, visto quanto è frequentata piazza don Minzoni, via vai per pendolari e studenti.

Ieri mattina, mentre gli addetti erano impegnati a rimuovere l’arbusto, sotto gli occhi del vicesindaco Franco Mori, di passaggio, e di tanti curiosi, impossibile non chiedersi come sia potuto accadere. «Sarà stato malato», commenta un anziano, osservando il tronco steso. L’amministrazione comunale di Empoli spiega che no, l’albero era in buone condizioni di salute. Questo il responso dell’ultimo controllo effettuato. Era ottobre. Al tempo, pochi mesi fa, venne deciso l’abbattimento di uno degli alberi vicini all’attraversamento pedonale regolato da semaforo: non era sano. Nel luglio 2014, stessa diagnosi e stessa sorte era toccata al tiglio che si trovava nei pressi della cabina telefonica, lato via Verdi. Ora non c’è più neppure quella. Il Comune spiega che «tutti gli alberi ad alto fusto presenti in centri abitati o zone di particolare afflusso vengono monitorati visivamente in maniera periodica». In primavera e autunno, per l’esattezza, dalla ditta che si occupa delle manutenzioni. Ma «gli interventi avvengono anche su segnalazione».

Quando un albero è ‘sospetto’, scattano sopralluogo ed eventuale intervento. Eppure, a quanto pare, non basta se a metterci lo zampino è, come in questo caso, il clima. Come accaduto in molte città, pure a Empoli il tiglio si sarebbe sdraiato a causa della scarsa tenuta del terreno per l’abbondante pioggia. La terra si è ‘allentata’ e l’albero, complice le folate di vento da allerta meteo, è finito ko. Quante volte può ripetersi questo fenomeno imprevedibile? E’ questo ciò che preoccupa davvero. Anche perché Empoli e frazioni contano circa 8.700 alberi ad alto fusto. Che ora fanno paura.