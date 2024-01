Alberi potati, è polemica. Il M5S va all’attacco e accusa: "Danni irreparabili ai pioppi"

Alberi potati a Capraia e Limite. Per la loro salute, e per motivi di sicurezza. Un po’ troppo potati? Secondo il Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa sì: la cosa potrebbe addirittura finire dinanzi alla Corte dei Conti. M5S che paragona quanto accanto ai denti: "Li togliamo tutti in nome della sicurezza, perché prima o poi probabilmente qualcuno si caria?" Secondo il Movimento nel Limitese sono stati fatti potare, - si spiega - "in modo non solo errato, ma anche vietato per legge (si citano i criteri ambientali minimi, 2020 decreto Costa, ndr) i maestosi pioppi che costeggiano il rio Ratto".

Il M5S Empolese Valdelsa aveva mandato nei giorni scorsi una mail al Comune, ricordando gli obblighi e i divieti previsti per legge per le potature a regola d’arte "al fine - recita sempre la nota del M5S - di salvaguardare la tenuta anche dei pioppi, da decenni fonte di ossigeno e bellezza. Nessuno, a quanto pare, ha però ascoltato o voluto ascoltare. Hanno continuato a tagliare drasticamente, creando danni irreparabili alle piante. La domanda è: quanto possiamo tollerare questo spreco in termini di salubrità, bellezza e sicurezza con i nostri soldi? Quanta cecità c’è dietro queste azioni non solo inutili, ma anche dannose? Facendo interventi così massicci come la capitozzatura (che sappiamo essere vietata), infatti, la pianta si indebolisce e aumenta il rischio di caduta. Alcuni comuni pensano che una potatura drastica faccia risparmiare soldi perché così non c’è bisogno di intervenire ogni anno, ma non considerano che indeboliscono gli alberi e aumentano le probabilità di caduta". Il M5S si riserva appunto di fare una segnalazione alla Corte dei Conti.