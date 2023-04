Al via la sistemazione del cimitero di Pianezzoli Opere straordinarie e manutenzioni per 150mila euro

Con 150mila euro partiranno presto i lavori i per il consolidamento statico del cimitero di Pianezzoli. Un intervento molto atteso dai cittadini sta per prendere il via. Le opere – spiega una nota dell’amministrazione comunale – riguarderanno una porzione di loculi e della camera mortuaria. Il cantiere svolgerà anche opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie all’interno della struttura. Le opere, nello specifico. interesseranno la parte di struttura oggi non accessibile agli utenti e permetteranno di fatto di ‘restituire’ l’intero cimitero alla comunità, riqualificando il piccolo cimitero oggi in condizioni di degrado a causa del deterioramento delle architetture ormai vetuste.

"Parte così un nuovo cantiere a Empoli - sottolinea il vicesindaco Fabio Barsottini - Quello al cimitero di Pianezzoli è un intervento atteso dai familiari dei defunti che, anche nelle scorse settimane, avevamo avuto modo di anticipare nel giro di assemblee nelle frazioni della città. Questo intervento si aggiunge a quello in corso ai cimiteri Sant’Andrea e Fontanella, lavori che mettono al centro luoghi di culto e luoghi di affetto per tutta la comunità"

In particolare, sarà eseguita la messa in sicurezza di una porzione del blocco dei loculi e della struttura della cappella, mediante un intervento di consolidamento statico. Entrando nel dettaglio, il progetto, consiste nella demolizione della struttura esistente, a eccezione della parte costituita dai loculi, e nel completo rifacimento della cappella con nuove fondazioni in cemento armato. E’ inoltre prevista la ricostruzione del solaio di copertura a tetto della camera mortuaria. Quella parte centrale vedrà una nuova struttura lignea relativamente alla trave di colmo e ai travicelli di ripartizione dei carichi soprastanti.

Il via al cantiere è previsto nel mese di aprile, la conclusione richiederà circa quattro mesi di lavori.