Al via il taglio di cento platani a Fucecchio: Nuovi cantieri per curare il verde

Nuovi cantieri di manutenzione del verde nel territorio di Fucecchio, con le ditte incaricate che in questi giorni sono a lavoro lungo le banchine stradali per opere di sfalciatura e potatura che garantiranno maggior sicurezza a pedoni ed automobilisti. Nello specifico, sono attualmente in corso interventi straordinari che riguardano la spalcatura dei platani lungo la strada provinciale che attraversa il centro abitato di Galleno e lungo via Saminiatese a San Pierino, per un totale di circa 100 platani, ai quali si aggiungono gli interventi in risposta alle segnalazioni dei cittadini, come la sfalciatura della banchina stradale in via della Confina, al confine con Santa Croce sull’Arno, effettuata ieri mattina.

Per quanto riguarda le opere ordinarie, invece, è in corso il quinto taglio dell’erba su tutti i giardini del territorio comunale, sia del capoluogo che delle frazioni.Nei primi sette mesi del 2023 - riferisce una nota – , sono stati effettuati due turni di sfalcio su tutti i marciapiedi e uno di sfalcio lungo tutte le banchine stradali del territorio comunale (per un totale di 120 chilometri lineari), cui si è aggiunto un secondo taglio sulle strade a maggior percorrenza. Sono stati inoltre effettuati quattro sfalci del parco Corsini, della buca del Palio e di tutte le rotatorie, mentre è iniziato il taglio di alcune siepi che proseguirà in autunno. Infine, si è provveduto allo sfalcio in alcune aree marginali, collegate alle zone industriali. Il tutto per un totale di 25 ettari a giro.

"Il nostro parco a verde è talmente grande che necessiterebbe di ben altre risorse rispetto a quelle che abbiamo a disposizione – commenta il sindaco Alessio Spinelli -. Ma con i tecnici comunali e con le ditte incaricate siamo costantemente a lavoro per portare a termine tutti gli interventi di manutenzione" Un fronte sul quale il Comune investe oltre 200 mila euro.