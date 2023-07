Al via i festeggiamenti Iacobei: celebrazioni e pellegrinaggi

Da oggi al via la Novena Iacobea, che coinvolgerà tutta la Diocesi di Pistoia e quindi anche le parrocchie di Vinci e del Limitese. Dal 17 al 21 luglio sono previsti i pellegrinaggi delle parrocchie in Cattedrale a Pistoia, dove alle 21 i fedeli parteciperanno alla messa concelebrata dai loro parroci. I pellegrinaggi saranno organizzati per "zone sinodali", cioè sulla base di quel gruppo di vicariati che si sono riuniti insieme nello stesso luogo durante i circoli minori durante il Sinodo. Per ciò che riguarda anche la parte empolese, questo il calendario delle celebrazioni: stasera, ore 21: Zona sinodale di Poggio a Caiano (vicariati di Poggio-Carmignano, Quarrata, Vignole, Limite sull’Arno); giovedì 20 luglio, ore 21: Zona sinodale di Casalguidi (Casalguidi, Vinci, Lamporecchio, Bottegone). Successivamente, la promulgazione dei risultati della prima sessione del XX Sinodo della Chiesa di Pistoia - che raccoglie le proposizioni frutto del lavoro svolto nelle parrocchie e dei circa 400 sinodali - avverrà nel giorno di San Jacopo, il prossimo 25 luglio. In quel giorno avvierà la seconda sessione del Sinodo dedicata a elaborare concrete risposte ai contenuti emersi finora. "Ho chiesto a tutta la Diocesi, convocandola in Sinodo - afferma il vescovo monsignor Fausto Tardelli (nella foto) - di imparare ad assumere lo sguardo di Cristo sull’umanità e sul mondo. Quello sguardo pieno di misericordia e di tenerezza che commuove il cuore di Cristo e lo spinge alla missione di salvezza". Il documento finale che verrà presentato il 25 luglio, spiega il Vicario don Cristiano D’Angelo, "non è un trattato di teologia né una legge. Le indicazioni che contiene servono ad aiutare il Vescovo nel suo lavoro di discernimento. Il testo è importante, proprio perché frutto del lavoro comune; ma non dobbiamo aspettarci che esso rifletta tutte le questioni della vita della Chiesa, né che sia espressione dell’opinione di uno o di un altro".

Andrea Ciappi