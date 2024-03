Al Mmab spazio a ’La casa del dolore’

MONTELUPO FIORENTINO

Oggi alle 18 al MMAB di Montelupo si torna a parlare di Memoria. Nell’ambito delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale per la commemorazione degli 80 anni dalla deportazione dei cittadini di Montelupo nei lager nazisti, si terrà infatti la presentazione del diario di prigionia “La casa del dolore” di Geneviève de Hody, a cura di Edith Dzieduszycka, a sua volta scrittrice e da tanti anni residente in Italia.. Introduce l’assessore Lorenzo Nesi. La curatrice dialogherà con Andrea Bellucci (nella foto). Una storia familiare che passa anche da Montelupo. La famiglia di origine polacca Dzieduszycki, a cui l’imperatrice Maria Teresa d’Austria nel 1775 conferì di suo pugno il titolo nobiliare, infatti è profondamente legata alla città dove, fin dal 1870 nella Fattoria di Sammontana, il casato italiano ha sede. Il Conte Massimo ricoprì nel ventennio il ruolo di commissario prefettizio dal 14 ottobre 1933, e dal febbraio 1934 quello di podestà, delegandone le funzioni al segretario del partito fascista, Italo Gianni. Rimase in carica fino all’8 settembre 1943. Solo alcune settimane dopo, in Francia, quelli che in seguito, grazie al matrimonio del figlio Michele con Edith de Hody diverranno suoi consuoceri, venivano imprigionati dai collaborazionisti del regime nazista.