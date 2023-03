Al Mmab ’Le ragazze di San Frediano’

Sarà lo spettacolo teatrale ’Le ragazze di San Frediano’ ad aprire domani la rassegna ’Declinazioni femminili’ promossa dal Comune di Montelupo per mantenere viva l’attenzione sulla questione femminile durante tutto l’anno. L’appuntamento è alle 21.15 al Mmab, dove Anna Meacci (in foto), Daniela Morozzi e Chiara Riondino porteranno in scena il loro progetto ispirato all’omonimo romanzo di Vasco Pratolini, che rappresenta una sorta di affresco cinematografico di un quartiere della città di Firenze che diventa il vero protagonista del racconto. Le protagoniste sono delle giovani donne che decidono di prendersi gioco del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Lo spettacolo delle tre attrici fiorentine, che alternando letture, commenti e canzoni porteranno alla ribalta le figure femminili argute e ironiche di Vasco Pratolini, valorizza le capacità delle donne nel prendersi con orgoglio le rivincite che meritano. Lo spettacolo è gratuito ma è già sold-out. Qualora si liberassero posti, saranno prenotabili sul sito www.eventbrite.it. Il programma proseguirà fino al 27 aprile con presentazioni di libri, conferenze e ancora spettacoli teatrali sui temi della salute, dei diritti e della scienza.