Al Margherita arriva il Jazz con l’ArDuo

MARCIALLA

Stavolta sul palcoscenico del Teatro Regina Margherita di Marcialla non saliranno attori, bensì due musicisti. Domani sera alle ore 21.30, all’interno della sezione “Jazz & Wine“ della stagione teatrale 2023, si terrà infatti il concerto degli ArDuo, Stefano “Cocco“ Cantini sax tenore e soprano e Antonello Salis al pianoforte e fisarmonica. Quella che lega i due artisti i e` una simbiosi musicale, una magia che coinvolge sax, pianoforte e fisarmonica in un concerto che non mancherà di meravigliare. La possibilità di gustare appieno le possibilità timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti e della loro affascinante tavolozza sonora da` a questo duo la capacita` di coinvolgere sia gli amanti del jazz sia gli estimatori della musica popolare.

Stefano “Cocco“ Cantini è uno dei sassofonisti piu` rinomati della scena jazz italiana e non solo. Ha collaborato con alcuni tra i piu` grandi jazzisti nazionali e internazionali come Michel Petrucciani, Chet Baker, Dave Holland, Enrico Rava e Paolo Fresu ed ha al suo attivo numerose incisioni; e` bandleader di numerosi gruppi e sideman di altri prestigiosi musicisti. Ha composto colonne sonore per produzioni teatrali di Giorgio Albertazzi, Paolo Hendel, Daniela Morozzi ,Arnoldo Foa e Serra Yilmaz ed ha sonorizzato la mostra Tota delle scuderie del Quirinale del 2021. E` stato il sax solista nella colonna sonora del film "Stregati" di Francesco Nuti (Nastro d’argento 1986) ed in moltissime altre.

Antonello Salis è uno dei più grandi solisti del jazz italiano. Ha iniziato a suonare la fisarmonica a sette anni e si e` avvicinato al pianoforte studiando da autodidatta. Dal 1978 e` stato ospite dei maggiori jazz festival italiani ed internazionali ed il suo percorso musicale ormai quarantennale e` costellato da collaborazioni eccellenti: Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Javier Girotto, Lester Bowie and the Art Ensemble Of Chicago, Don Cherry, Billy Cobham, Nana Vasconcelos, Furio Di Castri, Cecil Taylor, Pat Metheny e molti altri. Musicista eclettico Salis, nel corso della sua carriera, ha collaborato con Pino Daniele, Ornella Vanoni, Teresa De Sio, Denovo, Vinicio Capossela, The Gang e ha avuto esperienze musicali con il teatro d’avanguardia, il cinema muto, la poesia contemporanea e la danza.