"Al lavoro anche il Primo Maggio" E gli operatori di Alia scioperano

Sarà uno sciopero partecipato, quello del Primo Maggio. "Contiamo almeno l’80% delle adesioni tra autisti, operatori, responsabili di zona e addetti all’impianto. La questione con Alia è aperta, a meno che l’azienda non ci ripensi". E i dipendenti tornano a incrociare le braccia a Empoli. Era successo il 27 marzo scorso, "in quel caso le adesioni sono state al 50% - spiega Alessandro Giacomini di Cobas Alia - Avevamo proclamato uno sciopero per l’intero turno di lavoro, ma ancora l’azienda rifiuta un confronto diretto con i lavoratori e le organizzazioni sindacali". E ci risiamo.

A distanza di poche settimane dall’ultima mobilitazione, i problemi non cessano: i dipendenti insorgono nell’Empolese Valdelsa perchè Alia richiama tutti in servizio in un giorno di festa. L’intero personale a disposizione dell’ente gestore del servizio di raccolta differenziata - raccontano dal sindacato - dovrà presentarsi al lavoro non soltanto il Primo Maggio, ma anche per Natale e Capodanno. Il sindacato non ci sta. "Essere indotti alla proclamazione di uno sciopero nel giorno della festa del lavoro, giornata così universalmente carica di significati storici internazionali - dice Cobas - è sintomo di un profondo malessere che monta fra le fila di lavoratori e lavoratrici dell’igiene ambientale di Alia. La lotta che stiamo portando avanti sulle festività domenicali e infrasettimanali non è solo una questione di dignità e rispetto dei tempi di vita dei lavoratori. Denunciamo anche un grosso problema di rappresentanza dei lavoratori: la direzione di Alia si relaziona al di fuori delle normali sedi rsu esclusivamente con i sindacati stipulanti di contratto nazionale, senza concedere alcuna apertura né a lavoratori costituitisi in gruppi autonomi di lavoro per portare idee e proposte, né a un sindacato di base come il Cobas del Lavoro Privato che si fa carico di portare avanti le istanze presentate da tanti lavoratori e lavoratrici". L’appuntamento è quindi per il corteo del Primo Maggio a Empoli: dalle 9 in piazza Don Minzoni anche Cobas Alia ci sarà.

Ylenia Cecchetti