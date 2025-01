Al Gat "Il meglio deve ancora venire"

CASTELFIORENTINODoveva chiudere il 2024 ed invece aprirà il nuovo anno. Stiamo parlando dello spettacolo "Il meglio deve ancora venire", che dopo il rinvio dello scorso 21 dicembre andrà in scena stasera alle 21.30 al Gat Teatro di Castelnuovo d’Elsa. Si tratta del settimo appuntamento della stagione teatrale promossa dall’associazione Gat Teatro che vedrà esibirsi la compagnia empolese La Bottega del Canovaccio in due atti comici di Roberto Nocilla. Una commedia, ispirata all’omonimo film francese di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, ma liberamente riadattata, in cui due amici buontemponi e rubacuori trovano l’anima gemella all’interno di un condominio pieno di coppie stralunate, che si rivolgono proprio ai due protagonisti per i loro problemi. Una rappresentazione sull’amore e sull’amicizia, non retorica e non scontata, ma raccontando il tutto in chiave comica. Gli attori che daranno vita ai vari personaggi, a partire dai due amici Piero e Marco, sono Moreno Costagli, Marcello Bini, Antonella Puddu, Silvana Dora Monda, Antonio Pepe, Emiliano Bechini, Valentina Barone, Daniela Sala, Carlotta Errante e Simona Vallepulcini. Da oltre quarant’anni l’associazione Gat Teatro di Castelnuovo d’Elsa è impegnata sia nella produzione che nella diffusione della cultura teatrale, specie tra i giovani, attivando ogni anno progetti specifici per i bambini e i ragazzi.