Al "Coworking di E" si presentano progetti idee e start up

EMPOLI

Ripartono le serate al Coworking di E con l’evento "Day Off", letteralmente "giorno libero", che in ambito musicale è la serata libera dei musicisti, la quale viene di solito riempita con attività extra concerti. Al Coworking di E tutto ciò si declina in una serata dedicata alla presentazione di progetti di imprenditori, artisti, musicisti e ragazzi del territorio. Il primo appuntamento è per domani sera alle 21 nei locali di viale Petrarca a Empoli con l’esposizione delle opere della mostra intitolata "Trulybadsketches" dell’artista toscana Melania Di Luigi, a tema cinema e musica.

A seguire incontro con il cantautore pistoiese Lazzaro per la presentazione del suo primo album, dal titolo "Lazzaro", uscito lo scorso gennaio. Intervista la serata si concluderà con l’intervento di alcuni studenti del Liceo Scientifico Il Pontormo di Empoli, che hanno promosso il progetto "Boscontormo" per valorizzare la presenza del verde nella nostra città. Venerdì prossimo è infatti in programma una nuova piantumazione. Per partecipare è sufficiente scrivere una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] coworkingdie.it.