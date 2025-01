Al circolo Pacchi si presenta: "L’Armistizio"

Una ripartenza con l’anno nuovo e ancora all’insegna della cultura. Torna l’appuntamento per la rassegna "Libri a Pacchi" al Circolo Arci Pacchi di Fucecchio, punto di incontro per gli amanti della letteratura che propone tante iniziative sempre molto partecipate. Sabato prossimo alle 17,30 Francesco Catastini – noto storico fucecchiese – presenterà il suo nuovo libro "L’Armistizio", parte della collana Storia del Fascismo, edita dal gruppo Rcs. Ad arricchire la conversazione, sarà presente Alberto Cafaro, assessore alla cultura del Comune di Fucecchio, professore di storia per l’Università degli Studi di Siena e consigliere del Circolo.

Francesco Catastini, con la sua profonda conoscenza storica, analizza uno dei momenti di svolta della seconda guerra mondiale, nonché l’inizio di uno dei periodi più difficili e violenti della storia italiana del ventesimo secolo. L’Armistizio dell’8 Settembre 1943 – lo ricordiamo – segnò la fine dell’alleanza tra l’Italia fascista e la Germania nazista, ponendo fine al regime di Mussolini. Nel libro vengono esaminate le cause e le conseguenze dell’Armistizio, in particolare la situazione italiana, i bombardamenti alleati e la Resistenza antifascista.

Un’occasione unica per poter riflettere insieme su un momento cruciale per la storia italiana.