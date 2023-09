Al Boccaccio. Cinque spettacoli per tutti i gusti

CERTALDO

Antonio Cornacchione, Ascanio Celestini, Katia Beni e Benedetta Giunti. Questi sono alcuni dei protagonisti della nuova stagione teatrale al Multisala Boccaccio di Certaldo. Un programma incentrato sull’ironia e la leggerezza, ma capace anche di far riflettere su temi come il lavoro, la fede, l’altruismo e la parità di diritti. "La proposta congiunta, varia e articolata, è mirata a soddisfare i gusti di pubblici diversi: commedia, dramma, musica, teatro civile, teatro contemporaneo e molto altro si alterneranno sul palcoscenico della Valdelsa – sottolineano Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, Alessandro Donati, sindaco di Colle di Val d’Elsa e David Bussagli, sindaco di Poggibonsi – Grazie al percorso fatto da tre amministrazioni, ormai diversi anni fa, possiamo proporre anche quest’anno un progetto culturale comune in grado di abbattere i confini comunali e condividere risorse, idee e competenze. La nostra comunità, anche negli anni più difficili, ha sempre risposto con entusiasmo, dimostrando interesse e affetto verso il teatro, e siamo sicuri che anche stavolta non sarà da meno".

A Certaldo sono previsti 5 spettacoli e si inizia il 16 novembre con Antonio Cornacchione e il suo “D.E.O. Ex Macchina” che riporta, con tono sagace e pungente e qualche libertà narrativa, la storia della Divisione Elettronica Olivetti. L’11 dicembre andrà in scena “L’asino e il bue” di e con Ascanio Celestini, accompagnato dal musicista Gianluca Casadei, che immagina la vita di San Francesco oggi. Il 18 gennaio 2024 spazio a “Lettura clandestina”, che restituisce alcuni tra gli articoli che Ennio Flaiano scrisse per giornali e riviste, selezionati e letti da Fabrizio Bentivoglio con Ferruccio Spinetti al contrabbasso. Il 29 febbraio sarà la volta di Katia Beni e Benedetta Giuntini in “Diritti o rovesci ma pari!”, una spumeggiante commedia che unisce comicità e riflessioni semiserie sugli stereotipi di genere. Infine il 13 marzo ecco “Secondo lei”, scritto e diretto da Caterina Guzzanti, protagonista insieme a Federico Vigorito di una coppia in balia di tabù e imposizioni che ne condizionano gioia e comunicazione.