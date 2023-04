Al ’Boccaccio’ c’è il cinema d’autore

Torna al Multisala Boccaccio di Certaldo la rassegna d’essai, con quattro film d’autore per ogni giovedì di aprile alle 21.15. Si parte domani sera con "Tutto in un giorno", primo lavoro da regista per l’attore argentino Juan Diego Botto, con una Penolepe Cruz (nella foto) in stato di grazia. Una storia di solitudini a confronto, ma anche di grande solidarietà, che narra le vicende di tre persone alle prese con uno sfratto. Il 16 aprile tocca invece a "Women Talking – Il diritto di scegliere" della regista canadese Sarah Polley, con cui ha vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Tratto dall’omonimo romanzo di Miriam Toews, tratta la violenza sessuale e la reazione delle donne di una comunità religiosa. Il 20 aprile spazio al regista italiano Michele Vannucci e al suo "Delta", con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, protagonisti di un feroce duello tra pescatori e bracconieri lungo il delta del Pò. Infine, "Stranizza d’Amuri" di Giuseppe Fiorello è il titolo scelto per l’ultima serata, il 27 aprile. Ispirata ad un fatto reale, la storia è ambientata in Sicilia nel 1982 durante i Mondiali di calcio vinti dall’Italia, in cui due ragazzi vivono un sentimento che sono costretti a mantenere segreto, per la paura del forte pregiudizio di chi li circonda.