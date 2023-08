"Aiuto alternative: al vaglio a Empoli"

La questione, ovviamente, divide. Arriva puntuale la replica dell’opposizione che ribadisce la bontà dell’intervento messo in atto dal governo Meloni. "Il reddito di cittadinanza è un provvedimento nato sbagliato - dichiara Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli - In tanti, troppi, se ne sono approfittati e chi aveva veramente bisogno alla fine non ne ha beneficiato. E’ stato un disincentivo al lavoro: alta la percentuale di giovani che hanno preferito stare in poltrona anziché cercarsi un lavoro, considerando che il sussidio lo percepivano. Ed è fallito anche il progetto dei navigator, che non sono stati in grado di portare avanti il percorso di orientamento a tutela delle fasce deboli".

Il reddito di cittadinanza, insomma, andava necessariamente smantellato secondo il centrodestra. "Il governo sta individuando forme d’aiuto alternative, facendo una scrematura su chi ha bisogno davvero e dedicandosi a chi ha più necessità di essere sostenuto". Della stessa opinione Federico Pavese portavoce Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa. "La misura è stata gestita malissimo, uno strumento che ha portato a numerose truffe e che ha fatto spendere milioni e milioni di euro alla fiscalità generale per ottenere risultati modestissimi in fatto di nuovi occupati. Per il governo Meloni il lavoro è una priorità: l’unica strada per aumentare gli occupati sono le politiche attive messe finora in campo, unitamente alla formazione, al taglio del cuneo fiscale, agli sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono giovani e al welfare aziendale".

"Il governo tutto e il ministro Calderone stanno prestando molta attenzione alle fasce più deboli - conclude Pavese - Le misure adottate sono funzionali a supportare lavoratori e famiglie in difficoltà. Ricordo che per nuclei familiari non attivabili al lavoro il reddito di cittadinanza potrà proseguire fino al 31 dicembre. Per chi invece è abile al lavoro, da settembre entra in vigore la nuova misura del supporto per la formazione e per il lavoro".

Y.C.