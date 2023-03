Aiolli racconta la sua "Radio Magia"

Secondo appuntamento nei locali della biblioteca Emma Perodi di Cerreto Guidi per la rassegna "Incontri intorno ai libri. Appuntamenti con gli scrittori". L’ospite di domani sera alle 21 sarà Valerio Aiolli (nella foto), che presenterà il suo libro "Radio Magia". Dopo "Nero ananas" l’autore fiorentino torna a raccontare gli anni di piombo, ma stavolta dalla prospettiva di un gruppo di amici che fondano un’emittente libera nella cantina di uno di loro. La mancanza di fondi e di qualsiasi competenza tecnica non frenano il loro contagioso entusiasmo: raccogliendo ovunque dischi e idee, microfoni e pubblicità, animano quel sogno collettivo sotto la rassicurante guida del loro general manager, certi di avere trovato la chiave per esprimere tutte le proprie qualità, potenzialmente infinite come le onde elettromagnetiche che diffonderanno le loro voci e le loro scelte musicali nell’etere. Valerio Aiolli attraversa in "Radio Magia" quella soglia tra immaginazione e realtà che ognuno di noi prima o poi è chiamato a varcare, offrendoci un racconto che ci diverte, ci commuove e dà finalmente voce alla parte meno rappresentata di una generazione, quella che alla fine rimase afona e schiacciata dagli eventi. La serata sarà presentata dal sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti.