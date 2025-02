Ai play-in gold super rincorsa della Use a Pavia

Pavia 83 Use Empoli 95

RISO SCOTTI PAVIA: Hidalgo 2, Smith 9, Apuzzo 19, Avanzini 10, Bogunovic 27, Lomele 9, Carpani 7, Manna, Temporali, Prboric. All.: Cristelli.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 9, Baccetti 3, Sesoldi 15, Rosselli 16, De Leone 8, Mazzoni 15, Maric 29, Quartuccio, Tosti, Marini n.e. All.: Valentino.

Arbitri: Giuliani di Vigevano e Martinetti di Bovisio Masciago. Parziali: 25-17; 48-45; 61-70.

PAVIA – Parte con il piede giusto la seconda fase dell’Use Computer Gross, capace di sbancare Pavia nonostante un avvio terrificante: 15-3 e poi 19-5. La squadra di coach Valentino però non molla e, dopo il passaggio al 10’ sul 25-17, piano piano inizia a difendere ed a trovare continuità in attacco. Maric, dopo un avvio difficile, aggiusta la mira (chiuderà a quota 29 punti), così come fanno Sesoldi e il ritrovato Mazzoni, oltre a Rosselli che scriverà una doppia doppia: 16 punti e 18 rimbalzi. All’intervallo siamo 48-45 e, nei restanti parziali i biancorossi metteranno a segno 50 punti prendendosi così i primi due punti dei Play-in Gold. Gli empolesi agganciano così a quota 8 Casale, Arezzo e Gazzada dietro a Oleggio, Lucca, San Miniato, Borgomanero, Siena e Pavia.