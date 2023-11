Ai Macelli si presenta “Cose del Gender“

“Cose del gender“ è un libro che raccoglie le testimonianze di persone che fanno parte dell’universo Lgbtqiap+. E venerdì prossimo alle 21 sarà presentato ai Macelli Public Space di Certaldo. Si tratta di un’antologia che racconta i percorsi di autoconsapevolezza relativi alla propria identità di genere eo al proprio orientamento sessuale, sia da un punto di vista personale, psicologico ed emotivo, ma anche riflettendo sul contesto in cui è avvenuta questa presa di coscienza, su come è stata recepita dal mondo relazionale e su quale sia la rappresentazione mediatica e socio-politica, spesso stereotipata, che grava ancora sulle persone queer. Un invito insomma alla piena libertà di scoperta ed espressione di sé, fuori da qualsiasi incasellamento agito biopoliticamente su corpi e identità. Contemporaneamente, fino al 26 novembre (nei giorni martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19), i Macelli Public Space ospita anche la mostra “Certaldo pride. Una comunità in mostra”.