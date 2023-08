Agriturismi, bilancio in chiaroscuro Prenotazioni in calo e disdette A luglio presenze a quota -30%

di Ylenia Cecchetti

Il trend è nazionale, il dato generalizzato: a luglio negli agriturismi della Toscana si è registrato un calo di presenze pari al 30 per cento. E contro ogni previsione della vigilia della stagione, quando gli exploit di pasqua e primo maggio facevano pensare a un’estate ’sold out’, tra disdette dell’ultimo minuto e cancellazioni che gli addetti ai lavori non riescono a coprire, diverse strutture anche nell’Empolese Valdelsa hanno ancora tante, troppe disponibilità. Un’estate 2023 per il turismo rurale, che non è stata a luglio e non sarà, se tutto continua come è andata finora, probabilmente nemmeno ad agosto da ’tutto esaurito’.

"La zona della Valdelsa - spiega Fabiola Materozzi di Confagricoltura Toscana - e in minor misura l’Empolese, ha avuto cancellazioni e disdette soprattutto da parte dell’utenza italiana. Un problema, questo, dovuto principalmente ad un fattore economico. Hanno inciso l’aumento dei costi di spostamento, tra prezzi dei voli, anche interni, schizzati alle stelle ed il rincaro delle accise su benzina e gasolio. L’agriturismo, intendiamoci, regge. Ma si hanno difficoltà nel rimpiazzare le prenotazioni perse". Insomma, all’ingresso quest’anno il cartello dice che "(non) siamo al completo". Un fenomeno ben lontano dal boom di prenotazioni alle quali gli agriturismi si erano abituati nel periodo post Covid. "Gli italiani devono fare i conti con le tasche sempre più vuote - commenta Materozzi, già coordinatrice di Agriturist Toscana - mentre va meglio la fetta degli stranieri. Nel territorio della Valdelsa, dove sono dislocate oltre 200 aziende agrituristiche, il calo delle presenze oscilla dal 10 al 30 per cento: neppure qui è un’estate da tutto esaurito. Non incide sulle prenotazioni, ma getta fuoco sulla benzina la difficoltà nel reperire e formare personale nel periodo stagionale. Ci sono state diverse cancellazioni anche sui pasti perché scarseggia il numero di addetti tra sala e cucina".

Da Montespertoli a Certaldo passando per Castelfiorentino, Montaione e Gambassi Terme, sono per lo più straniere le targhe delle auto che si vedono circolare in questi giorni. Soprattutto tedeschi e inglesi, lo zoccolo duro del Nord Europa è una garanzia. Lo confermano dalla Fattoria Poggio Capponi, a Montespertoli. "Agosto è un mese scarico - dicono dalla reception - Di stop. Gli ospiti si stanno muovendo quest’anno anche da Francia e Polonia. Si riprende bene a settembre, con soggiorni un po’ più lunghi rispetto ai week-end mordi e fuggi". Chi è nuovo sulla piazza, non ha uno storico sulle spalle e sta affrontando la sua prima vera stagione è l’agriturismo Poggio Leone di Gambassi Terme. "Abbiamo ancora qualche disponibilità per fine agosto - dicono dalla struttura sulla Strada Provinciale Volterrana -Accettiamo anche soggiorni brevi. Il 99 per cento degli arrivi riguarda stranieri. Vanno bene gli Stati Uniti, l’America meridionale e l’Australia".