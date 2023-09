Agricoltura sociale. Il mercatino alla Rems sta diventando grande: "Un bilancio positivo"

A poco più di due mesi dall’inizio dell’attività, è già tempo di bilanci per “DiMOrto Buono“, il mercatino di prodotti agroalimentari locali che la coop SintesiMinerva ha organizzato alla Rems di Empoli nell’ambito delle iniziative incentrate sull’agricoltura sociale. E i responsabili del progetto sono, complessivamente, soddisfatti dei risultati ottenuti finora, anche se consapevoli che ci sono alcuni aspetti che necessitano di qualche intervento migliorativo, un po’come succede in tutte le iniziative al debutto.

"L’inaugurazione dell’attività di vendita è andata molto bene – racconta Mirko Regini, responsabile dell’area inclusione della coop SintesiMinerva – c’è stato un grande afflusso di persone che volevano conoscerci e che hanno apprezzato il nostro lavoro. Poi andando avanti con l’attività, abbiamo dovuto trovare un assestamento per gli orari di apertura. Ora abbiamo un gruppo di clienti affezionati che vengono tutte le settimane a fare la spesa, alcuni anche più volte".

Un bilancio col segno positivo, quindi...

"Siamo partiti un po’in corsa e dobbiamo ancora sistemare alcuni aspetti, soprattutto per quello che riguarda la programmazione annuale della produzione. Nessuno di noi è un agricoltore provetto, ma stiamo imparando. Questo progetto è complesso ed è gestito da una cooperativa che ha una forte valenza sociale, ma per stare in piedi ha bisogno delle persone che lavorano in produzione, indipendentemente dal fatto che siano lavoratori ordinari o che vengano accolti anche con motivi diversi che non siano di lavoro, ma di completamento di percorsi di terapia".

Cosa va sistemato,dunque?

"Il secondo elemento di questa complessità è il prodotto, che deve avere caratteristiche ricercate dalla persone, nessun additivo chimico e un occhio di riguardo all’uso della risorsa idrica. Il terzo elemento su cui si regge in piedi questo ciclo di attività sono le persone. Gli amici che sono poi anche clienti e rappresentano un aspetto fondamentale, perché per noi sono più che clienti e sono il motivo per cui continuiamo a fare ciò che stiamo facendo. Quindi sì, il bilancio del progetto è positivo, ma al momento non è sufficiente, abbiamo bisogno di più persone che lo utilizzino e senza questo potenziamento finiremmo per avere un tavolino a tre gambe che, inevitabilmente, traballa. Sotto il profilo sociale è un vero successo, sotto quello economico, dobbiamo migliorare".

E come farete?

"Faremo un’offerta più ampia per dare la possibilità alle persone di comprare tutti i prodotti di cui c’è richiesta. A oggi vendiamo solo prodotti fatti da noi e per questo non copriamo integralmente il ciclo della spesa settimanale, Per la prossima stagione ci organizzeremo meglio, coltivando più varietà".

Chi viene a DimOrto Buono in questo periodo cosa trova?

"Pomodori da tavola e da salsa, melanzane di vario tipo, le zucchine. Anche i primi frutti del frutteto, mele e pere, e aspettiamo le colture autunno-invernali a fine mese, quindi cavoli, porri, cipolle. Al di là degli aspetti economici, sotto il profilo sociale, questo progetto ha un bilancio positivo anche perché sta dando grandissime emozioni a tutti quelli che sono coinvolti".