"Agricoltura in Festa". Tutto il buono della terra si scopre a Serravalle

L’abbraccio della comunità al mondo agricolo e alle sue tante sfaccettature. Si fa spazio al parco di Serravalle l’edizione DEL 2025 di "Agricoltura in Festa". Un’intera giornata - quella di domenica - dove dalle 9 a mezzanotte si potranno degustare e acquistare specialità a chilometro zero ai 30 banchi del mercato contadino, incontrare le associazioni di categoria e condividere momenti in natura con tutta la famiglia. Musica dal vivo, laboratori per bambini e letture a tema. La quarta edizione della manifestazione, presentata ieri al Green Bar di Serravalle, mette insieme Cia, Coldiretti, Proceva (Produttori Cereali Valdelsa), Confagricoltura Unione Agricoltori di Firenze e altri produttori indipendenti tra cui SintesiMinerva con il progetto di Agricoltura Sociale Dimorto Buono, progetto che è attivo alla Rems del Pozzale.

"Un’occasione per vivere la dimensione green della città e uno spaccato importante del territorio, quello dell’agricoltura – ha sottolineato il sindaco Alessio Mantellassi – . Un settore che dà lavoro a centinaia di persone e che merita di essere rappresentato e sostenuto. Fare sistema è fondamentale per mantenere in salute le nostre realtà agricole e valorizzare questa identità cittadina". Un concetto ribadito anche dal vicesindaco Nedo Mennuti, con delega alle politiche agricole e al sociale. "Difendere la terra significa difendere la nostra comunità. La nuova legge sull’agricoltura sociale ci chiama a riflettere su come poterla applicare al nostro territorio. Senza agri-cultura non c’è futuro". Il 21 settembre è anche la giornata mondiale dell’Alzheimer e, come ha ricordato Maria Cristina Dragonetti, presidente di SintesiMinerva, "Aima sarà presente con le piante grasse realizzate da alcune persone che aderiscono ai progetti di housing temporaneo gestiti dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Un occhio attento alle fragilità, in un evento a ingresso libero pensato per tutte le fasce d’età".

Domenica alle 15.30, l’assessore regionale all’agricoltura, Stefania Saccardi, porterà i saluti della Regione, insieme ai presidenti delle associazioni di categoria. La festa vivrà momenti di intrattenimento anche per i più piccoli: laboratori "Dal seme alla pianta" (3-5 anni) e "I sensi della natura" (6-12 anni) a cura dell’associazione Il Ponte Aps, ma anche trucca-bimbi e animazione con l’Ortaggio Dance. C’è grande attesa per gli animali in fattoria. Per la prima volta, Riccardo Scappini porterà a Serravalle gli esemplari del suo allevamento della Tinaia, realtà dedita da 30 anni alla biodiversità. Ci saranno la mucca nana, l’alpaca con il suo cucciolo, gli asini dell’Asinara e alcuni Falabella, i cavalli di razza più piccoli di Italia, anche in questo caso con un cucciolo al seguito. La giornata sarà accompagnata dai concerti, fino a tarda sera, dell’associazione Jump Live.

Dal fronte delle associazioni, Lapo Baldini (Cia Toscana Centro) ha ricordato come questa sia "l’edizione più partecipata, dal mondo agricolo e non solo", evidenziando il legame tra produzione locale, freschezza, qualità e salute alimentare. "Dalla cipolla di Certaldo al carciofo empolese, il nostro è un territorio di eccellenze e in quanto tale, va preservato". Dario Falschi, segretario di zona di Confagricoltura, ha invece rimarcato la necessità di "spingere anche le realtà più grandi a misurarsi con il chilometro zero. Portiamo alcune delle aziende a noi associate che si affacciano al mercato al dettaglio. L’obiettivo è invogliare le realtà più grosse a spostarsi sul prodotto destinato alla filiera corta".

Ylenia Cecchetti