Agricoltura e filiera corta Al Parco di Serravalle debutta il festival tra cibo sano e laboratori

Chi lascia un messaggio sul tema ambiente ha una piantina in omaggio e dovrà prendersene cura. Insalata, bietola e prezzemolo: mani sporche di terra e stivali di gomma per i tanti bambini che ieri hanno partecipato ad "Agricoltura in Festa". Qualcuno catturato dallo spazio truccabimbi, altri impegnati a scoprire i segreti delle erbe aromatiche. Laboratori, merende del contadino e un tiepido sole primaverile che a tratti ha scaldato l’inaugurazione del primo festival dedicato ai prodotti del territorio e all’alimentazione sana.

Un’edizione zero, al parco di Serravalle, come occasione per le famiglie di approfondire le tematiche legate all’agricoltura sostenibile e promuovere l’importanza dei produttori locali rispetto alla grande industria alimentare. Per il taglio del nastro ieri è arrivato l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefania Saccardi. "Nell’immaginario collettivo Empoli è città dell’industria e dell’artigianato - ha detto Saccardi - Oggi dimostriamo che è anche un territorio di agricoltura. Da Empoli partono progetti ed esperienze di grande valore in tema di agricoltura sociale. Percorsi virtuosi che avvicinano le nuove generazioni al mondo agricolo e che fanno dell’agricoltura uno straordinario strumento di inclusione". Il riferimento è anche al progetto avviato alla Rems del Pozzale dove è stata aperta un ‘area agricola’ che offre opportunità di formazione e lavoro agli ospiti della struttura. "Agricoltura in Festa", insomma, "è un bel segnale alla comunità, l’opportunità per fare acquisiti a filiera corta e far riscoprire ai bambini il rapporto con la terra - ha commentato il sindaco Brenda Barnini - Speriamo diventi un appuntamento fisso". La due giorni all’insegna della natura e della sostenibilità ambientale prosegue oggi dalle 10 con gli stand del mercato contadino selezionati dalla Confederazione Italiana Agricoltori Toscana Centro, lo street food con le eccellenze gastronomiche del territorio e lo spazio di SintesiMinerva. Dalle 15 animazione dell’Ortaggi Dance e laboratori per bambini. Presente sarà anche lo stand dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore. Dalle 18.30 intrattenimento con il dj set e l’aperitivo organizzato dal Green Bar.

Ylenia Cecchetti