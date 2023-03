Agricoltura e caporalato Sindacati e imprenditori si confrontano all’Arci

Niente festa per il gran finale di Carnevale. "Per cause non dovute alla nostra volontà non sarà possibile recuperare la sfilata di domenica 26 febbraio annullata per maltempo". Lo annunciano i volontari del Comitato Carnevale Sulle Due Rive di Sovigliana; contrariamente a quanto previsto, non ci saranno carri in sfilata e maschere, domenica, in viale Togliatti. "Avremmo voluto concludere in maniera diversa ma siamo ugualmente contenti di aver portato di nuovo la festa a Vinci dopo due anni di stop. Grazie a chi ci ha sostenuto nell’organizzazione. Arrivederci, all’ edizione 2024".