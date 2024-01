Agricoltori danneggiati. Sostegno agli investimenti

EMPOLESE VALDELSA

Nell’ambito dell’attuazione del programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo 2014-2022, la Regione Toscana ha approvato il bando "Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", che prevede un sostegno a copertura degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli distrutti o danneggiati, nonché del loro potenziale produttivo agricolo e zootecnico, nei territori colpiti dall’evento alluvionale 2-5 novembre. Un evento che ha interessato l’Empolese Valdelsa con Fucecchio come comune più colpito del Comprensorio del Cuoio. Il bando, rivolto alle imprese agricole, comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti (100 per cento dei costi ammissibili) per il ripristino dei terreni agricoli distrutti o danneggiati dall’evento alluvionale nonché del loro potenziale produttivo agricolo e zootecnico. Le domande di aiuto devono essere presentate entro le 13 del 16 febbraio.

Dal censimento ufficiale delle richieste danni, sottoscritto dai Dipartimenti della Protezione Civile della Toscana e nazionale, gli eventi meteo eccezionali di novembre hanno causato ben 2,7 miliardi di danni diretti, addirittura più di quanto stimato dalla Regione nella prima ricognizione. A oggi sono arrivate 10.906 domande di ristoro dalle famiglie e 2.612 dalle imprese.